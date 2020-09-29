بعد تحذير السعار.. ما حكم تربيه الكلب وطهارته؟

بعد نشر وزارة الصحة، فيديو عن توعية المواطنين من خطورة مرض السعار المميت، الذي يقوم بقتل 55 ألف إنسان سنويا، حسب منظمة الصحة العالمية، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعاً حول حكم تربيه الكلب داخل المنزل، وتأثيره على طهارة المسلم.

واعتبرت دار الإفتاء، أن الكلب ليس نجسا، ولا مانع من تربيته داخل المنزل، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال سيدة حول اقتنائها كّلب بمنزلها، وأحيانًا ما يقوم بملامسة جسدها أو ثيابها أثناء الصلاة أو بعد الوضوء وقبل الصلاة، فذكر أن الفتوى قائمة على التيسير، وعلى السيدة أن تتعايش مع الكلب وتتعبد ربها.

المفتي:" لعاب الكلب طاهر"

وأضاف "علام"، في تصريحات إعلاميه، إذا توضأت السيدة وجاء لعاب الكلب على بدنها أو على ثيابها فلا حرج عليها، ولا تحتاج إلى إعادة الوضوء أو غسل الثياب، "لعابة وشعره طاهر طالما هو حي، أما إذا كان ميتا فله أحكام أخرى، ولكن كل حي طاهر

"دار الإفتاء": غسل إناء الكلب مسألة خاصة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها وجائز شرعًا لأي سبب غير منهي عنه، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ وما حكم ملامستها؟ أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.

المفتي السابق: "تربية الكلب حلال لأنه طاهر".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الإمام مالك قال بطهارة الكلاب، والنصوص التي تحرم تربية الكلاب تتعلق بظروف معينة، لا يجب إطلاقها في العموم، متابعًا: "الكلب مش نجس، الكلب طاهر، وجسمه طاهر، ولعابه طاهر، وتربيته مش حرام".

وأضاف: "صحيح أن الملائكة لا يحبون التواجد في مكان فيه كلب، لكن هذا لا يعني أن تربيته بالمنزل حرام، وهذا يعني أننا لا يجب أن نصلي في مكان به كلب".