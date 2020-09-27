علي جمعة: الإخوان ارتكبت أعظم الضررين وتجده واجب

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية خيالها واسع مثل الهلاوس والخيالات التي تحدث للحشاشين، والذين يعتقدون أن هذه الهلاوس جزء من الواقع، والسير ورائها وفي النهاية يظهر بصورة مضحكة، بسبب المخدر.

وأضاف "جمعة" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الجماعة لا تدرك المآلات "ميعرفوش بكرة هيحصل فيه إيه حسابا"، مؤكدا أن هذه المآلات غير موجودة في عقلهم لأن لديهم خيالات وتمنيات.

وأشار إلى أن الجماعة ارتكبت أعظم الضررين وتجده واجب، كما أن تركيبتهم العقلية مختلة، فهم لم يدركوا المصالح وأخف الضررين واجب، مؤكدا أن الإخوان فشلوا لأن الله لا يحب الفساد والله من ورائهم محيط، وحسن البنا هو بداية الفساد، "الناس دي بجحة ولا الناس دي معماه ومغماه؟".

وأوضح أن حسن البنا كتب في المؤتمر الخامس: "فإذا سألوكم من أنتم؟ فقولوا أصحاب رسول الله"، لافتا إلى أن الإخوان قتلوا بعضهم البعض.