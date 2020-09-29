هاشتاج الشيخ صباح الأحمد الصباح يتصدر تويتر الكويت

تصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر فى الكويت اليوم بهاشتاج يحمل اسمه #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

ودعا النشطاء لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "والذي غادر لأمريكا في الثالث والعشرين من يوليو الماضي لتلقي رحلة علاجية"، بالشفاء العاجل.

واتحد النشطاء في الدعاء لأمير الكويت بالصحة والعافية وطول العمر والشفاء العاجل.

وغرد أحد النشطاء بالدعاء لأمير الكويت، قائلا "طولة العمر لصاحب السمو".

فيما غرد آخر،"اللهم احفظه بعينك التي لا تنام وأطل بعمره وانثر العافيه بجسد".

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في 23 يوليو الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في الكويت.

وأضاف الديوان، وقت ذلك أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرا إلى أنه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أعلن أغسطس الماضى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض

وأوضح الشيخ علي الجراح، في بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي، أنه مثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأمريكي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وأكد أن هذا التكريم من الرئيس الأمريكي يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، والتي امتدت على مدى عقود.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أن هذا التكريم يأتي أيضا تزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية؛ حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، علما بأنه تم منح آخر وسام منه في عام 1991.