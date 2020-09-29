مجاهد: حضور التعليم الفني يومين غير ملزم ولدينا مدارس كثافتها 25 طالبا

عقب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على خطة وزارة التربية والتعليم بحضور طلاب التعليم الفني، بحد أدنى يومين أسبوعيا، بأنه غير ملزم، حيث توجد بعض التخصصات مثل "الصناعي والفندقي"، تتطلب حضور الطلاب يومين على الأقل عملي، ومن الممكن أن يضاف لها يوم نظري، وبالتالي يكون جدول حضور الطلاب ثلاثة أيام أسبوعيا، مضيفا، هناك تخصصات أخرى مثل التعليم الفني المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، كثافتها الطلابية قليلة ولا تزيد على 25 طالبا بكل فصل، هؤلاء الطلاب لا يوجد مانع من حضورهم 6 أيام أسبوعيا.

ونفى نائب الوزير تطبيق ملامح العام الدراسي الخاصة بالتعليم العام على مدارس التعليم الفني فيما يخص الحضور والغياب، مشيرا إلى أن طبيعة عمل "الفني" تحتوي على أجزاء عملية، والدراسة فيها ليست نظرية فقط، الأمر الذي يعني عدم صلاحية توحيد خطة الدراسة على طلابها مع التعليم العام.

وشدد "مجاهد" على أنه سيتم الإعلان عن نظام امتحانات طلاب التعليم الفني، وتوزيع حضورهم في المدارس بين "النظري والعملي"، قبل بدء العام الدراسي المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر المقبل، قائلا " نحن لم ننتهي بعد من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وندرك أن هناك أسئلة كثيرة، سيتم الرد عليها في القريب العاجل"

وأتم أن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية الخاصة بطلاب التعليم العام، يمكن تطبيقها على طلاب التعليم الفني، نظرا لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح الطلاب، وحمايتهم بشكل كامل من العدوى بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020- 2021 للطلاب، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا (مدة الفصل الدراسي).