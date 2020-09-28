إعلان تفاصيل امتحانات التعليم الفني وتوزيع النظري والعملي

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم إعلان نظام امتحانات طلاب التعليم الفني، وتوزيع حضورهم في المدارس بين "النظري والعملي"، قبل بدء العام الدراسي المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، نحن لم ننتهي بعد من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وندرك أن هناك أسئلة كثيرة، سيتم الرد عليها في القريب العاجل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020- 2021 للطلاب، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوع (مدة الفصل الدراسي).