"الهجرة" تنظم 21600 زيارة ضمن حملة "طرق الأبواب" بـ19 قرية في المنيا

نفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حملة "طرق الأبواب" في عدد من قرى المحافظة، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.

ويأتي تنفيذ الحملة بالتزامن مع إطلاق المبادرة في محطتها الرابعة بمحافظة المنيا، وضمن متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا،

رئيس المجلس القومي للمرأة: الأم قادرة على تغيير قرار أبنائها بالعدول عن الهجرة غير الشرعية

وبلغ إجمالي عدد الزيارات في اليوم الأول لحملة "طرق الأبواب" 21 ألفًا و600 زيارة، في 19 قرية بجميع مراكز المحافظة وهي: "شارونه، زاوية الجدامي، أولاد الشيخ، بني وركان، الشيخ مسعود، كفر المغربي، السلام والصحة، البهنسا، إدقاق المسك، الهمة، دلقام، الوفاء طرفا، الأمل، شيبة، تندة، الشيخ عبادة، دلجا، زعبرة".

واستهدفت الحملة في أولى أيامها الوصول 32 ألفًا و800 مواطن وثيق الصلة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، بواقع 25 ألفًا و400 سيدة، 2400 رجل، 5 آلاف طفل.

من جهتها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لأعضاء المجلس بمحافظة المنيا، على جهدهم خلال فعاليات حملة "طرق الأبواب" التي نظمها المجلس لتوعية أهالي المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة.

وقالت مكرم، إنَّ مبادرة "مراكب النجاة" هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكّدة أنَّها لها رسائل عديدة بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

فيما أكّدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على مواصلة المجلس دعمه الكامل لهذه المبادرة الهامة التي أعلن عنها السيد عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع وزيرة الهجرة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" وتوعية السيدات برسائل المبادرة من خلال حملات "طرق الأبواب" التي تتم في المحافظات المختلفة والتي ترتفع فيها نسبه الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ مشاركة المجلس في المبادرة تأتي إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه الأمهات والأخوات والجدات في إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التي يروّجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة وتحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.