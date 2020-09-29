مجموعة طلعت مصطفي القابضة تتبرع بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء ل٥٠٠٠ أسرة

انطالقا من دورها المجتمعي تعلن مجموعه طلعت مصطفى القابضة عن تبرعها بسداد قيمه التصالح في مخالفات البناء ل ٥٠٠٠أسرة، ويأتي ذلك في إطار دورها التنموي والخيري وإيمانا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لرفع جزء من األعباء االقتصادية عن كاهل محدودي الدخل.

وذلك ايمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسئولية المجتمعية من شركات و رجال األعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة والتي تهدف لتعزيز الحماية االجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل في محافظات الجمهورية.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة تعد من كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق األوسط، حيث أن لها باع طويل في هذا المجال وخبرة واسعة، وتتمتع بسجل حافل بإنجازاتها علي مدار 50 عاما ، قامت خاللها بتطوير أكثر من 33 مليون متر مربع من األراضي وبيع أكثر من 90 ألف وحدة عقارية.

وتقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلي فوق المتوسطة، كما تمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من األراضي بلغت مساحتها 53 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.