سفير اليابان: التكنولوجيا والأموال اليابانية تساهم في أمن الطاقة بمصر

قال نوكي ماساكي سفير اليابان في مصر، يشهد هذا العام تعاونا مصريا يابانيا جديدا، ويسعدنا أن التكنولوجيا والأموال اليابانية، يمكنها أن تساهم في أمن الطاقة في مصر.

وتابع في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أسعدني المشاركة في حفل إطلاق أكبر مصفاة في أفريقيا، تنتج الديزل، وما إلى ذلك من بقايا تكرير النفط، في يوم 27 سبتمبر الجاري، حيث حضرت حفل افتتاح المصفاة الجديدة للشركة المصرية للتكرير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة مسطرد، وهي مصفاة متطورة، تنتج الديزل والبنزين، باستخدام تقنية تسمى بالتكسير الهيدروجيني، وهو زيت ثقيل للغاية، أصبح "فائضًا" خلال عملية التكرير في مصر.

وتصل طاقة المعالجة إلى 90 ألف برميل يوميًا، وهي الأكبر على مستوى إفريقيا، ويُقال إنها يمكن أن تقلل واردات الديزل بنسبة من 30 إلى 40%، وتوفر من 600 إلى 1 مليار دولار أمريكي سنويًا. كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 4.4 مليار دولار، حيث كان الائتلاف المكون من شركة ميتسوي وشركاه اليابانية وشركة جي إس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، المقاول المنفذ لأعمال الهندسة والتوريد والتشييد، وقدم بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار NEXI وشركة ميتسوي وشركاه في اليابان، قروضًا بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليار دولار.

واشار سفير اليابان في مصر الى إن حجم التجارة ما بين "أبريل - يونيو" من هذا العام قد زاد بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الماضى، وذلك بمثابة دفعة قوية، كما أن الشركات اليابانية التى تستثمر فى مصر تبذل قصارى جهدها أيضاً، واستأنفت تلك الشركات بشكل مطرد أنشطتها الإنتاجية بعد تعليق أنشطتها مؤقتاً بسبب الفيروس.