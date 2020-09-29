سفير اليابان بمصر: أكثر من 300 طالب ماجستير تخرجوا من "اليابانية"

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي إن الشباب هم ثروة مصر، وجامعة جست هي المكان المثالي التي تتعاون فيها اليابان ومصر لتوفير أفضل تعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا للشباب، مشيرا إلى أن الجامعة اليابانية قد خرجت حتى الآن أكثر من 300 طالب للماجستير، وخرجت أكثر من 200 خريج وهناك 300 طالب يدرسون حاليا بالجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف السفير الياباني بالقاهرة خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" إن تاريخ الجامعة المصرية اليابانية بدأ عام 2002 عندما جاءت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في ذلك الوقت وقابلت رئيس الوزراء وكانت تحمل رسالة من الرئيس مبارك طالبة التعاون لإنشاء جامعة لتقدم أعلى مستوى من التعليم والبحث العلمي في مصر، ومنذ ذلك الحين تم عمل إجراءات ونقاشات مفصلة لدفع هذه الفكرة للأمام، وليس فقط لأن مصر دولة صديقة لليابان ولكنها أيضا دولة محورية ورئيسية في الطرف الغربي من المحيط الهندي، ومصر مهمة جدا للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط .

وتابع السفير الياباني بالقاهرة أن المناقشات استمرت وتم إنشاء الجامعة المصرية اليابانية وقد حددنا خطة أساسية وهيكل تنظيمي للجامعة ومناهج للجامعة كأساسيات في عام 2008 وفي عام 2010 بدأت الجامعة المصرية اليابانية تعليمها وأبحاثها بقبول الدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا في الهندسة، وفي عام 2017 بدأت الجامعة المصرية اليابانية في قبول طلاب الدرجة الجامعية الأولى بكلية الهندسة وكلية الأعمال الدولية والإنسانيات.