ندوة تعريفية عن مؤشرات الأداء وموازنات البرامج بجامعة سوهاج 11 أكتوبر

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، تنظيم ندوة تعريفية داخل الحرم الجامعي، للتعريف بأهمية مؤشرات الأداء وإعداد موازنات البرامج، وذلك لأهميتها في مجال التخطيط المالي، وتحديد أولويات الإنفاق العام، وربطه بتحقيق الأهداف والأنشطة التي تخدم المجتمع، وذلك يوم الاحد الموافق 11 أكتوبر، حيث تستهدف الندوة، جميع الكوادر الإدارية من داخل الجامعة وخارجها.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي تم عقده مع اعضاء مركز موازنة البرامج والاداء، وذلك بحضور الدكتور احمد الخطيب مدير المركز، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة، ومحمد ابو العلا الخطيب رئيس مجلس ادارة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحافظة.

واضاف "عزيز" ان الاجتماع ناقش المهام والواجبات الاساسية للمركز ، حيث تم مراجعة مفردات اللجان التي تم تشكيلها، مشيراً الي ان المركز يشمل عدد من اللجان منها لجنة دراسة الوضع الراهن وتقدير الاحتياجات الاستراتيجية للجامعة، لجنة التخطيط والمتابعة التنفيذية للبرامج والمشروعات، لجنة اعداد موازنة البرامج والآداء السنوية، الي جانب لجنة تقييم الأداء الكلي لموازنة البرامج السنوية و اللجنة الفنية والاستشارية للمركز .

وأكد "عزيز " أهمية ربط الخطة الاستراتيجية للجامعة في الفترة من 2020 إلى 2025، باستراتيجية الدولة وبرامج الاداء الصادرة عن وزارة التخطيط وفقاً لتوجيهات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور احمد الخطيبإانه بناء علي توجيهات رئيس الجامعة سوف يتم اعداد دليل مبسط عن اعداد موازنات البرامج ومؤشرات الاداء، موضحاً ان المركز هو الاول من نوعه الذي يقام بالجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية، ومن مهامه وضع خطة العمل التنفيذية لإعداد الموازنة السنوية، وتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الكوادر بالمؤسسات الحكومية المختلفة لإعداد الموازنات في إطار النهج الجديد لوزارة التخطيط والإصلاح الاداري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور ممدوح عباس بكلية الهندسة، سحر حمدي مدير التخطيط بمديرية التربية والتعليم، الدكتور احمد جلال، المحاسب عفت حلمي امناء الجامعة المساعدين، الدكتور احمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة و المحاسب احمد محمود مدير التخطيط بالجامعة، المحاسب وليد عز الدين مدير الميزانية.