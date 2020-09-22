جامعة سوهاج تواصل متابعة تنفيذ أنشطة مبادرة "الجامعة صديقة البيئة"

عقد الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع مسئولي لجان مبادرة " الجامعة صديقة للبيئة "ووحدة الاستدامه، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور حمدى محمود حسانين مدير الوحدة و منسق المبادرة .

وقال "عزيز" ان الاجتماع جاء لمتابعة تنفيذ أنشطة مبادرة الجامعة صديقة البيئة، حيث تم استعراض كل معيار من معايير المبادرة وعرض الصورة النهائية لجميع المؤشرات والخصائص الواقعة تحت كل معيار وذلك في ضوء عدد من المواصفات الفنية والمعايير التي وضعتها وزارة البيئة، مشيرا الي ان المعايير التي سوف تلتزم بها الجامعة هي “البنية التحتية والغطاء الأخضر، العملية التعليمية والبحثية، الطاقة والتغير المناخي، ترشيد استهلاك المياه، واعادة تدويرها، المخلفات وتدويرها، النقل والمواصلات” .

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق انه تم خلال الاجتماع الاستماع الي اخر مستجدات العمل بوحدة الاستدامه، كما ناقش رئيس الجامعة امكانية زراعة الأسطح الخاصة بمباني الحرم الجامعي، وذلك باستخدام الإمكانيات البسيطة المتاحة وتطويعها بما يحقق الاستفادة القصوى ويوفر التكاليف ويضفى على الأسطح شكل جمالي.

حضر الاجتماع الدكتورة صباح صابر منسق الانشطة بالمبادرة، الدكتور احمد عبد الرحيم المشرف علي كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية، والدكتور طلعت احمد علي وكيل كلية الهندسة، والدكتور اسلام الشيخ مدير ادارة المشروعات، والدكتور رأفت الخطيب الاستاذ بكلية العلوم، الدكتور شريف عبد الرحمن استاذ البساتين بكلية الزراعة، والدكتورة نوال عمر بكلية التكنولوجيا والتعليم.