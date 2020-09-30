مع اقتراب الدراسة.. 5 طرق لاختيار الـ"لاب توب" المناسب

تزامنًا مع اقتراء بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعات وخاصة المستجدين، يلجأ الكثير منهم إلى شراء الحاسبات المحمولة "اللابتوب" لتناسب احتياجاتهم من إعداد الأبحاث والبحث عن المراجعات والتراجم بما يناسب مجال دراستهم.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح تُمكنك من اختيار لابتوب مناسب لاحتياجاتك وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية "aitnews" على النحو التالي:

- يُفضل شراء حاسب محمول يتضمن مدخل USB Type-C والذي يُوفر كفاءة عالية في نقل البيانات والتيار الكهربائي بالإضافة إلى سهولة تركيبه من الجهة السفلية أو العلوية.

- من الأفضل البحث عن حاسب محمول بشاشة OLED بدلًا من الاعتماد على شاشة LCD التقليدية وكما هو معروف فإن شاشة OLED توفر جودة أفضل بكثير في عرض الصور والفيديو.

- الاعتماد على معالجات الجيل السادس من إنتل المعروفة باسم Skylake والتي تقدم لك تجربة مريحة، فهي لا توفر فقط سرعة فائقة في الأداء مقارنة بالمعالجات السابقة بل توفر أيضًا عمر بطارية أطول بكثير.

وإذا كنت ترغب في شراء لابتوب بأقل ميزانية فهناك عدد من المميزات يمكنك الاستغناء عنها وهي:

الدقة العالية

الشاشات ذات الدقة الفائقة توفر صورة أكثر وضوحًا وحدة، لكن مع حاسب محمول بشاشة تتراوح ما بين 13 إلى 15 بوصة قد لا تكون هذه الفروقات واضحة.

لذا يُمكنك توفير مبلغ من المال عند الاعتماد على شاشة بدقة 1080 * 1920 بيكسل (Full HD) أو أقل إن أردت، في حين أن الشاشات بدقة 2560 * 1440 بيكسل (WQHD) أو بدقة 3840 * 2160 بيكسل (4K) ستكلفك زيادة إضافية كبيرة على المبلغ المخصص للشراء.

شاشة لمس

شاشات الحواسيب المحمولة التي تعمل باللمس تعتبر فكرة غير مفضلة بالنسبة لأغلب المستخدمين، وذلك باستثناء الحاجة لها في الحواسيب الهجينة التي تجمع بين الحاسب اللوحي والمحمول.

أما إن كنت ترغب بشراء حاسب محمول تقليدي فابتعد تمامًا عن شاشات اللمس فبخلاف التكلفة الإضافية، فهناك عيوب أخرى لهذه الشاشات مثل تقليل عمر البطارية.

سعة تخزين داخلية مرتفعة

بات بالإمكان اليوم الاعتماد على بعض الخدمات السحابية التي تعتبر وسيلة أضمن وأكثر أمنًا للاحتفاظ بملفاتك، فخدمة مثل صور جوجل يمكن الاعتماد عليها لتخزين صورك سحابيًا وتوفير مساحة ضخمة على حاسبك.

وبالتالي فإن مساحة 265 جيجابايت قد تكون كافية لاحتياجاتك، بينما ستكون تكلفة الاعتماد على قرص بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت مرتفعة جدًا.

ذاكرة وصول عشوائي مرتفعة

ذاكرة الوصول العشوائي RAM تُعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة في أداء الجهاز وضمان تشغيل البرامج والعمل عليها بسرعة ومرونة.

مع ذلك فإن الاعتماد على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت تُعتبر مناسبة لأغلب المستخدمين، في حين أنك ستضطر لدفع مبالغ إضافية عند اعتمادك على ذاكرة 16 أو 32 جيجابايت.

مع العلم أنك في حالة الاستخدام الطبيعي لن تلاحظ الفرق الواضح في الأداء بين 8 و16 إلا إن كنت تستخدم برامج رسومات متقدمة وغيرها من المهام المتخصصة.

كارت شاشة خارجيإن كنت لا تخطط لتنزيل ألعاب الفيديو على الحاسب المحمول أو القيام بمهام احترافية كتحرير الفيديو المتقدم أو أي مهام لا تتطلب بطاقة رسومات مرتفعة، فيمكنك الاستغناء عن هذا الخيار والاعتماد على كارت الشاشة الداخلي فقط وتوفير مبلغ من المال.

أفضل 3 حواسيب محمولة من حيث عمر البطارية

1- الحاسب المحمول لينوفو ThinkPad X260 والذي تستمر فيه البطارية بالعمل حتى 17 ساعة تقريبًا.

2- الحاسب المحمول Acer Aspire One Cloudbook بشاشة 14 بوصة، ويتراوح عمر بطارية الحاسب ما بين 14 – 15 ساعة تقريباً، كما أنه يتميز بسعر منخفض.

3- الحاسب المميز أبل MacBook Air بشاشة 13 بوصة في المركز الثالث، ويُقدم الحاسب بطارية قوية تستمر بالعمل لحتى 14 ساعة.

وإذا كنت تبحث عن خيارات أخرى بخلاف الحواسيب السابقة، فيمكنك الاعتماد على حاسب ديل Chromebook 13 أو حاسب لينوفو ThinkPad T460 أو حاسب مايكروسوفت Surface Book، مع العلم أن جميع الحواسيب السابقة يبلغ فيها عمر البطارية حوالي 13 ساعة تقريبًا.