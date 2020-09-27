خطة الجامعات لمواجهة فيروس كورونا في العام الدراسي الجديد

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، وضع خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتي منها توزيع المنشورات والإرشادات اللازمة في جميع الأماكن، للتوعية والنصح بكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن " أبرز الإجراءات المتعقلة بخطة التوعية والإرشاد:

- الحرص على استمرار غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتجفيفها بشكل كامل.

- نظافة الأيدي عند الوصول إلى الجامعة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو السعال.

- عدم لمس الأفواه والأعين والأنوف.

- مراعاة المعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إدارة النفايات، خاصة فيما يتعلق بالنفايات الملوثة.

وفيما يتعلق بترتيبات المكان والتباعد الجسدي، أوردت الوزارة عدة تعليمات، منها:

- التأكد من المحافظة على التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق الأخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار.

- إتاحة تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات.

- التأكد من عدم ازدحام دورات المياه، عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاته.

- عدم استخدام الأدوات الموجودة في الخارج إلا في حال كانت تخضع للتنظيف والتعقيم المناسب بعد كل استخدام من مجموعات الطلبة، وعلى ألا تستخدمها أكثر من مجموعة واحدة في كل مرة.

- تنظيم استخدام أعضاء الكادر الجامعي لغرف أعضاء هيئة التدريس والمكاتب وقاعة تناول الطعام، بحيث يتم دخولهم وخروجهم على دفعات بينها فواصل زمنية، وذلك للحد من الكثافة في هذه الأماكن.

- ينبغي على إدارة الجامعة تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة من "كوفيد 19" مع وضع إجراءات للتطهير وفقًا للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان.

- يمكن فتح قاعات تناول الطعام للاستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين، وألا يُسمح بإقامة البوفيهات أو أي شكل آخر من التجمعات.

- يسمح باستخدام الخزائن طالما يتم الالتزام بشروط التباعد الجسدي، وبشرط أن تكون كل خزانة مخصصة لطالب واحد فقط، بحيث يستخدمها الطلبة بالتناوب وألا يتشاركونها أبدا.

- وضع علامات مرئية واضحة على الأرض للدلالة على مسافات التباعد الآمنة.

- يجب في محطات تقديم القهوة الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين، وتجنب الوقوف في طوابير، وألا يسمح بوجود برادات المياه.

- يجب وضع علامات على الأرض في جميع المصاعد تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي، وعلى مستخدمي المصاعد الالتزام بهذه العلامات.

- ينبغي التشجيع على الدفع بالطرق الإلكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبولًا.

- يُسمح باستخدام آلات بيع الطعام والمطابخ والمقاصف التي تقدم الأطعمة والمشروبات المغلفة مسبقًا، بشرط اتباع الإرشادات المتعلقة بهذا المجال استخدام آواني الطعام ذات الاستخدام الواحد، والتطهير المتكرر لآلات البيع والأغراض الموجودة في المطابخ والمقاصف، والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات.