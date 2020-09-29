مليون و585 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.. ومتوسط 37 ألف يوميا

كشف الدكتور خالدقاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تلقت حتى أمس، نحو مليون و585 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، حيث أن متوسط طلبات التصالح التى تقدم يوميا، لا يقل عن 37 ألف طلب تصالح.

وأشار لـ"الوطن"، إلى أن محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية، هى الأعلى فى عدد طلبات التصالح حتى الآن، لافتا إلى أن آخر 24 ساعة الماضية، شهدت اقبال من بعض المحافظات على تقديم طلبات التصالح، وجاء فى المقدمة محافظة الجيزة، حيث تلقت 8492 طلب، تليها محافظة البحيرة 3597 طلب، والشرقية 2860 طلب، والقاهرة 2739 طلب، والقليوبية 2300 طلب وسوهاج 2220 طلب تصالح.

هناك تعليمات لموظفين الوحدات المحلية بعدم التعنت مع المواطنين

وأكد أن هناك تعليمات لموظفين الوحدات المحلية بعدم التعنت مع المواطنين وقبول أى طلبات تصالح لحين البت فيها من قبل لجان الفحص، مشيدا بوعى المواطنين لتقنين أوضاعهم وتعظيم ثروتهم العقارية.

وفى وقت سابق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لإجتماع مجلس المحافظين امس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه مدبولي المحافظين قائلاً: "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم".

كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولي بما يتابعه حالياً من حالة الإلتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.