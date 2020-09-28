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القليوبية تتلقى 156 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

كتب:

حسن صالح
02:15 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة 156 ألفاً و353 طلب تصالح، كما تم تحصيل 879 مليوناً و254 ألف جنيه.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب مع قيم ري التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، فيما واصلت الوحدات المحلية فى طوخ وبنها وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر وغيرها من القرى والمدن استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء. 

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