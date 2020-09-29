بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تطلق تحدي صلاة وقراءة قرآن

أعلنت الفنانة أسما شريف منير، بدء تحدي 30 يوم تغير حياة مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو نظام غذائي وصلاة وقراءة قرآن.

وبدأت اسما الفيديو قائلة: "منذ 8 أشهر وأنا أفكر في هذا التحدي فبعد كورونا الوزن زاد بسبب الجلوس في المنزل وأنا من الشخصيات التي لا أحب الالتزام بالدايت إلا أني أخدت قرار تغيير الحياة، قررت بدء تحدي لمدة شهر كامل لتغيير حياتنا سويًا، بعدما أن أثرت حالتي النفسية على زيادة وزني، وهذا النظام ليس لتقليل الوزن فقط، أو تحسين البشرة بل هو نظام حياة متكامل".

جاء ذلك بعد أن واجهت أسما مؤخرا هجوما عنيفا بسبب وصف الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، حيث نشرت فيديو طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وجاء اعتذار أسما سريعا، وقالت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامي على أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".