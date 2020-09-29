المحافظ يشارك في اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد، وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية دور جامعة بورسعيد فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية ، مشيرا الى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

وتناول اللقاء، الحديث حول الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجامعى الجديد، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجامعة، للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير مناخ دراسى آمن.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كلية التربية الرياضية، مؤكدا أهمية هذه الدورات فى تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتا لضرورة الوعى بجهود الدولة فى كافة المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على أرض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.

كان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارا بتعيين الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيسا لجامعة بورسعيد، لمدة أربع سنوات، وذلك خلفا للدكتور شمس الدين شاهين الذى انتهت فترة رئاسته للجامعة منذ عدة أشهر، وتولى الدكتور إبراهيم قائما بأعمال الجامعة حتى صدور القرار الجمهورى له.وقدم نواب جامعة بورسعيد وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري التهنئة للدكتور ايمن ابراهيم لثقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيه والقيادة السياسية وصدور القرار الجمهورى له بالتعيين.