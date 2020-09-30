يمثل تايوان في أوسكار 2021.. معلومات عن فيلم A sun

اختارت تايوان فيلم A Sun للمخرج Chung Mong-hong لتمثيلها في مسابقة "أوسكار" في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

تم الإعلان عن الاختيار من قبل وزارة الثقافة التايوانية، التي قالت إن لجنتها الخاصة في مكتب تطوير صناعة السينما قد نظرت في 18 فيلما مرشحا، بحسب موقع Variety.

وأشادت الوزارة في بيان لها بفيلم A Sun: "لتصويره المميز والمؤثر للعلاقات بين الوالدين والطفل داخل أحداث الفيلم".

الفيلم يعرض تفاصيل الضغوط على أسرة مكونة من أربعة أفراد تابعوا إرسال الابن الأصغر إلى سجن الأحداث، وكان العرض الأول للفيلم العام الماضي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

قدمت تايوان أفلامًا في هذه الفئة منذ سنوات عديدة منذ عام 1957. وحصل الفيلمان، "The Wedding Banquet" و"Eat Drink Man Woman" على ترشيحات لجوائز الأوسكار في عامي 1993 و1994.

بينما فاز فيلم Lee Crouching Tiger، Hidden Dragon في الدورة 73 للأفلام من عام 2000.

لم يحظ سوى فيلم تايواني واحد آخر باهتمام حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو فيلم المخرج Wei Te-sheng بعنوان Warriors of the Rainbow: Seediq Bale، والذي كان ضمن القائمة المختصرة لنسخة يناير 2011.

فيلم A sun، مدته ساعتين و36 دقيقة، وكتبه مخرجه Chung Mong-hong مع Yaosheng Chang، وبطولة Chien-Ho Wu، Yi-wen Chen Samantha Shu-Chin Ko.

عرض الفيلم في تايوان لأول مرة يوم 1 نوفمبر 2019، وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 7.6 من 10، وتصنيفه دارما - جريمة.

يعتبر A Sun، الفيلم العاشر لمخرجه Chung Mong-hong، ونال العمل الكثير من إشادات النقاد، وعرض في عدد من الدول والمهرجانات.

يذكر أنه سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021، وهو موعد متأخر عن المعتاد بسبب تأجيله نظرا لظروف جائحة كورونا، حيث كان يقام الحفل في 28 فبراير من كل عام.