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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:01 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:45

أذان العصر  03:09

أذان المغرب  05:42

أذان العشاء 06:59

 مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء 07:05

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:41

أذان العشاء 06:58

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 05:41

أذان العشاء 06:59

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:10

أذان المغرب 05:43

أذان العشاء 07:00

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