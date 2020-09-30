مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:09
أذان المغرب 05:42
أذان العشاء 06:59
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:14
أذان المغرب 05:47
أذان العشاء 07:05
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:20
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء 06:58
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:20
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء 06:59
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:22
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:10
أذان المغرب 05:43
أذان العشاء 07:00