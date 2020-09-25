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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 25 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:05 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 07:11

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:05

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:22 

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07     

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