مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 25 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:05

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 07:11

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:05

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:22

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07