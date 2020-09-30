حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

علم الأبراج يرتبط بالفلك، وكل برج يختلف عن غيره في السمات والشخصية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا لا تكلف شركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يدفعك اليوم لاتباع أسلوب هادئ وودي هو الأنفع بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس مهنيا ويضع الهموم على عاتقك ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل للانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وتستمر في ملاحقة رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعمك ويعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتصبح أكثر ميلا للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، الوضع الفلكي يمدك بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر، حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات وقد تجمعك بالبعض حوارات شيقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، حاول اليوم أن تضاعف تركيزك وعليك أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تحافظ على علاقاتك، فلتحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تتجه بثقة نحو أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس .