حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره، وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك أفكارا إيجابية، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.