ابنة أصالة نصري تنفي إصابة والدتها وجدتها بفيروس كورونا: صحتهما جيدة

نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، إصابة والدتها أو جدتها بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، أو خضعوهما لتجارب وتحليل الفيروس بعد أن تأكد رسميًا إصابة شقيق والدتها بالفيروس. وأكدت شام لـ"الوطن"، أن أسرتها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر "أنس" ابن الفنانة أصالة، صورة لنتيجة التحاليل عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، معلقًا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف، وللأسف تمّ تأكّيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريباً بصحة وعافية".

يُذكر أنَّ الفنان نيقولا معوض شارك الفنانة أصالة، من خلال الظهور معها في كليب أغنية "والله وتفارقنا" الذي تمّ طرحه، وحقق 265 ألف مشاهدة.

ونشر نيقولا معوض، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة تجمعه بأصالة، معلقًا عليها: شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك، وأضاف نيقولا، قائلًا "الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا".

أغنية "والله وتفارقنا"، باللهجة الخليجية، كلمات العالية شموخ العقلا، ألحان ياسر بوعلي، توزيع طارق مدكور، وتريات هاني فرحات.

وكانت أزمة شديدة تعرضت لها الفنانة أصالة، فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقنّ بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".