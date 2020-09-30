حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه واثق في قدراته ومحب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يدفعك اليوم لاتباع أسلوب هادئ وودي هو الأنفع بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.