عاجل.. مدبولي: الرئيس وجه بمضاعفة التمويل المخصص للمشروعات الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه زار اليوم مركز التقاوي، الذي يعد من أكبر مراكز التقاوي بالمحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية ويعد نموذج للتربية الحيوانية، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المخصص لمثل تلك المشروعات مثل مشروعات البتلو، ووزارة الزراعة بدأت هذا المشروع بمليار وسيتم مضاعفته لـ4 مليار لتوفير اللحوم وتثبيت الأسعار ضمن جهود الدولة لتأمين الموارد الغذائية للمواطنين.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية أدلاها من كفر الشيخ أنه تفقد اليوم مشروعات خاصة بالإسكان والصرف الصحي، ومشروع الإسكان الإجتماعي، "كفر الشيخ بها ندرة بأراضي الدولة التي تمكن من المشروعات الخاصة بالإسكان، وتوافقنا على البدء الفوري من المرحلة الثانية بمشورع الإسكان بالمحافظة".