من غير واسطة.. شروط الترقية في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القواعد والشروط اللازمة لشغل المعلمين والمعلمات وظائف الإدارة المدرسية.

وقالت الوزارة إن الإعلان عن شغل وظيفتي الإدارة المدرسية (مدير - وكيل) يكون في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ومن خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وحددت الوزارة أن من يرغب في التقدم لوظيفة مدير مدرسة ، لابد وأن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي مناسب، أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وبالنسبة للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة- وفقا لوزارة التربية والتعليم-، يجب أن يكون من شاغلي وظيفة (معلم أول)، أو ما يعادلها علي الأقل ويكون حاصًلا على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلي شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

أما بالنسبة للتعيين في وظيفتي "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة " بمدارس الحلقة الأولى (الابتدائية) من مدارس التعليم الأساسي، يستثني الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات من شرط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو شهادة التأهيل التربوي أو اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية التي تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت الوزارة التزام اللجنة المشكلة طبقًا لما ورد بالقرار رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 بتقييم المتقدمين على أساس المعايير والقدرات الواردة في تلك المادة.

وحصلت "الوطن" على تصور المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والتي وضعت تحت عنوان "تحرك بوعي".

ويشرح المخطط كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

محاور الوقاية :

وتقوم الخطة على 7 محاور، هي كلاً من التباعد الجسدي، والتهوية الجيدة، والتطهير الدوري، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات، ورفع الوعي، والواقيات الشخصية.