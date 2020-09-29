أسرار زواج "أمراء الشر" موزة وحمد: صفقة مشبوهة للوصول الحكم

كشف مصدر، عن مفاجأة حول كيفية دخول موزة للأسرة الحاكمة وزواجها من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والتي يقف ورائها صفقة مشبوهة بهدف السيطرة على مقاليد الحكم.

وقال المصدر، إن زواج موزة من حمد بن خليفة، جاء نتيجة لصفقة مالية وسياسية بين أبيها ناصر المسند والحاكم الأسبق خليفة فقد كان ناصر المسند من أهم المعارضين للحكم وتزويج ابنته من ابن الحاكم، بمثابة صفقة سياسية يتخلى بموجبها المعارض عن معارضته في مقابل نفوذ من نوع خاص.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الشيخ خليفة لم يكن يتوقع أن يتطور وضع موزة بشكل يحولها من كونها عروسة لأبنه حمد إلى الحاكم الفعلي في قطر والعقل المدبر لعملية انقلاب ابيض أطاح بالشيخ الأب خليفة بل واطاح بأولاد زوجها حمد من زوجاته الأخريات.

وأشار إلى أن موزة دخلت إلى الأسرة كزوجة رابعة للشيخ الصغير حمد بن خليفة، الذي ارتبط ببنات عمومته، وبدل ان تعيش موزة على الهامش نسجت الشيخة خيوطها حول حمد بن خليفة الشيخ الشاب غير المتعلم، الطامح بخلافة والده.

وأوضح المصدر، أن خطوات انقلاب حمد على والده خليفة، في عام 1995، تمت بخطة محكمة من موزة أبنة أكبر معارض كان لخليفة، والذي باعها في صفقة من أجل الحصول على مكاسب سياسية، لتمر السنوات وتقوم موزة بالتحكم في عقل زوجها حمد وتضع له خطة الاطاحة بخليفة مستغلة رحلة الأخير إلى أوروبا من أجل الاستجمام والابتعاد عن الجو الحار القاسي في قطر.

وتعد موزة هي المسئول الفعلي عن كل الأفعال الشيطانية التي تقوم بها قطر تجاه المنطقة بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، فهي الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، بهدف تحقيق مصالحها الشخصية.