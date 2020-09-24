الخامس في ترتيب خلافة العرش.. 8 معلومات عن الشيخ طلال الذي اعتقلته قطر

انتشر اسم الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، المعتقل في سجن غير معلوم بقطر، كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، رغم أن القضية تعود إلى عام 2013، إلا أن استغاثة زوجته أسماء الريان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كانت السبب وراء الانتشار الواسع للقضية، ولا سيما مطالبتها بالإفراج عنه نظرًا لحالته الصحية المتدهورة.

في السطور التالية "الوطن"، يرصد أبرز 8 معلومات عن الشيخ طلال المعتقل في قطر منذ 7 سنوات، حسب تصريحات زوجته أسماء الريان، والتي جاءت كالتالي:

- حفيد الأمير الأسبق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، مؤسس قطر.

- جده حكم من 1960 إلى 1972، وخلعه ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد جد أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

- رقم 5 في ترتيب خلافة العرش.

- اعتقلته السلطات القطرية عام 2013 بعد أن تقدم بطلب للحكومة للحصول على ميراثه.

- تعرض لخداع من أجل توقيع شيكات ضمان باعتبارها تدعم مشاريع تجارية للدفع له.

- تمّ الحكم على الشيخ طلال بالسجن 22 عامًا دون محاكمة عادلة ودون أن يختار محاميا يمثله.

- تمّ احتجاز الشيخ طلال في سجن غير معلوم داخل قطر.

- يعاني من ظروف صحية خطيرة أصيب بها في السجن، ويحتاج إلى عناية خاصة.

وجرى تقديم مطالب عاجلة لهيئات الأمم المتحدة للتدخل بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي للشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثان، رجل الأعمال المقيم في الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن علي، حسب ما أفاد موقع ذا ناشيونال.

وقدم المحامون الذين يمثلون زوجة الشيخ طلال أسماء أريان التماسات لوكالات الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتدخل نيابة عن زوجها، وجرى القبض عليه في عام 2013 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 5 سنوات لكنه يقضي الآن 25 سنة.