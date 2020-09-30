حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد برغبته في القيادة وحبه لذاته واعتزازه بنفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.