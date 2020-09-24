حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي 

يتميز مولود برج الأسد بقدرته على تولي المناصب القيادية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية والقمر يدفعك للتركيز على واجبات منزلية وعائلية وتكسب دعم الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.