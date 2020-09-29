وزيرة التجارة تشارك فى حفل ختام برنامج "هي تقود" بمقر القومي للمرأة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر تخصيص مساحة في معرض تراثنا، الذي سيقام برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل، لعرض منتجات بعض خريجات التعليم الفني، ممن شاركن فى برنامج "هي تقود"، الذي نظمه المجلس القومى للمرأة، وذلك بهدف مساعدتهن في ترويج وتسويق نماذج من تصميماتهن ومنتجاتهن.

وقالت الوزيرة، إننا سنسعى لتوفير ورش صغيرة وبرعاية كاملة من الوزارة، حتى يتنسى لتلك الفتيات العمل على أفكار مشروعاتهن وتطويرها، لتصبح منتجا نهائيا، وربط صاحبات هذه المنتجات والمشروعات الصغيرة، بباقي سلاسل القيمة بالمجمعات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، خلال مشاركتها بفعاليات الحفل الختامي لبرنامج "هي تقود"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، وبحضور أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب القادة.

وقالت الوزيرة، إن برنامج "هي تقود"، يعد أحد البرامج الهامة، الهادفة لتشجيع الفتيات بالتعليم الفني الصناعي، على الإبداع وتبني الأفكار الجديدة للمشروعات، ويمثل محورا أساسياً في تحقيق التطور الصناعي.

وأضافت جامع، أن دعم وتمكين المرأة، يأتي كمحور رئيسى ضمن أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، حيث تمثل المرأة ركيزة أساسية فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدةً مساندة الدولة لقضايا المرأة، والسعى لمساعدتها فى تخطى كل التحديات.

وأوضحت الوزيرة، أن الدولة بكل أجهزتها، حريصة على تعظيم دور التعليم الفني والمهني، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، لتحقيق مزيد من التنافسية لخريجي وخريجات التعليم الفني، مشيرة إلى أن المنتجات التي شاركت بها الفتيات بالمعرض اليوم، تعكس القدرات الإبداعية التي يتميزن بها، والمهارات التي اكتسبتها الفتيات من البرنامج، بالإضافة إلى الاعتماد على المنتج المحلي بشكل كامل، في تصميم المعروضات، وتبني مبدأ تدوير المنتجات المستعملة.

وفى نهاية كلمتها توجهت الوزيرة، بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في المجلس القومي للمرأة، على جهدهم الدائم والمستمر، والذي ينعكس على كل القضايا التي تخص المرأة وبالأخص التمكين الاقتصادي لها، كما توجهت بالشكر للقائمين على مؤسسة شباب القادة، كأحد المؤسسات التي تعمل على تنمية مهارات الشباب العملية.

كما توجهت بالشكر أيضا، لفرق العمل من كل الجهات المشاركة في البرنامج، على جهدهم الدؤوب في تنفيذ هذا البرنامج، واختيار المشروعات والفرق المتميزة، لتكريمها كنواة وقدوة لفتيات مصريات كثيرات، بالتعليم الفني يمكن لهن أن يصنعن الفرق في المجتمع وتحسين المنظومة الاقتصادية في مصر، من خلال مشاريعهن المستقبلية.

وأعربت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن حرصها على تطور أفكار فتيات التعليم الفني، تمهيداً ليكن رائدات أعمال في المجتمع الأمر، الذي يعكس دور المرأة في النهضة الاقتصادية، ويسهم في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، مؤكدة أهمية دور المشاركة القطاع الخاص في إعطاء دفعة للبرنامج من خلال تقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وأضافت أن المجلس سيقوم بتنظيم دورة مستمرة طوال العام لاحتضان فتيات البرنامج خاصة وان المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن تلك الفتيات سيغيرن شكل التعليم الفني في مصر، مشيرة الي ان هذا البرنامج ساهم في اكساب الفتيات مهارات شخصية واجتماعية متعددة ساهمت في إثراء شخصياتهن فضلا عن المهارات الخاصة بالتصميم والانتاج.

وتفقدت الوزيرة ومايا مرسى، معرض منتجات طالبات التعليم الفنى والذى تضمن نماذج وتصميمات لعدد من منتجات وافكار ابتكارية فى مجالات الزخرفة والرسم على الملابس وكذا جهاز مبسط لتنقية الهواء.

وفي نهاية الحفل، كرمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومايا مرسي، عدد من المشاركين بالبرنامج والقائمين عليه، حيث تم تسليم شهادات تقدير ودروع تميز للمكرمين، وتم تكريم 13 فريق فائز، وتكريم مديري مدرستي القاهرة والسلحدار، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم وشركات التدريب إلى جانب تكريم الفرق الأربعة الفائزة بالمراكز الأولى.