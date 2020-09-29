مجلس جامعة سوهاج يمنح 45 درجة دكتوراه وماجستير

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، في جلسته الأخيرة رقم 61، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على عدد من القرارات والمقترحات المقدمة من كل القطاعات.

وفي بداية الجلسة، استهل الدكتور أحمد عزيز كلمته بتهنئة أعضاء المجلس ببداية العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، مؤكداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بتنفيذ منظومة التعليم الهجين بكافة الكليات بالشكل الأمثل، كما ناقش المجلس استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الجامعي الجديد، إلى جانب متابعة إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية طبقاً للقواعد المعلنة.

وقال رئيس الجامعة إنه تمت الموافقة علي اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن تحديد مواعيد بدء الدراسة بكلية الطب البشري في 17 من أكتوبر، وتوزيع الفرق الدراسية علي أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص أيام السبت والأحد والاثنين للفرق الأولى والثالثة والخامسة، وكذلك تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للفرق الثانية والرابعة والسادسة.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه وافق المجلس علي بدء الامتحانات النظرية بكلية الزراعة لدور نوفمبر 2020 في يوم 25 أكتوبر القادم وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بالإضافة إلى الموافقة علي إقامة المعسكر الدراسي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية خلال الفترة من 3 حتى 15 أكتوبر المقبل.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس وافق على منح درجات علمية وترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وقد تضمنت منح 14 درجة دكتوراه لأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة، الآداب، التربية والطب البشري، مضيفاً أنه تم منح درجة الماجستير لعدد 31 من معاوني الهيئة التدريسية بكليات التربية، العلوم، الزراعة، الآداب، الطب البشري وكلية التكنولوجيا والتعليم.