نواب يطالبون بدعوة "شوقي"فى أولى جلسات دور الانعقاد السادس

طالب عدد من نواب البرلمان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،فى أول جلسة برلمانية من دور الانعقاد السادس، لطمأنة أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم الدراسي فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا .

وقال النائب حسنى حافظ عصو مجلس النواب، إنه بالرغم من إعلان كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارتا التربية والتعليم والصحة قبل بدء العام الدراسى الجديد، هناك تخوفات لدى اولياء الأمور .

وأشار لـ"الوطن" إلى أنه مع عودة انتظام الطلاب فى الفصول الدراسية فى 17 أكتوبر المقبل يجب علينا اتخاذ جميع التدابير لوقاية أبنائنا من هذا الخطر .لافتا إلى أن هناك تخبط داخل بعض الإدارات التعليمية فى التعامل مع المناهج الدراسية بنظام الأون لاين .

وطالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون لتعديل مواد قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة، قبل الانتهاء من الفصل التشريعى الأول.

وأشارت إلى إنه من غير الجائز بدء العام الدراسى الجديد والمقرر انعقاده فى 17 أكتوبر المقبل دون إجراء تعديلات على المواد المنظمة لنظام الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى، لا سيما فى ظل إعلان وزارة التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بالبرلمان أنه سيجرى تطبيق النظام التراكمى لطلاب الثانوية العامة، مع بداية الفصل الدراسى فى 2020.

وقالت: «إذا لم يتم إجراء هذا التعديل، فسيستمر العمل بالنظام الحالى للثانوية العامة»وهو ما يتعارض مع كلام وزير التربية والتعليم الأخير .

وأيدتها النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب مؤكدة ضرورة إجراء التدخل التشريعى فى قانون التعليم الحالى .

وقالت لـ"الوطن": هناك مشكلة تواجه الطلاب الباقيين فى الثانوية العامة ولم يؤدوا الامتحانات بسبب تخوفهم من كورونا. وقالت: «يجب توضيح كافة الأمور لهم ولأولياء أمورهم قبل بداية العام الدراسى الجديد.

كما شددت على ضرورة إصدار الحكومة للقرارات المنظمة لعمل المرأة فى القطاعين العام والخاص فى ظل توجيهات القيادة السياسية بضرزرة رعاية الأمهات العاملات فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.