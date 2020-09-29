محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية تنظر 20 طعنا بانتخابات مجلس النواب

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء ، 20 طعنا على مرشحي انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي أقام بعضها عدد من المستبعدين من الكشوف التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات أو آخرين تقدموا بطعون على قبول أوراق بعض المرشحين للانتخابات.

وقال مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، لـ"الوطن" إن دائرة الفصل في الطعون المقدمة، بدأت في عقد جلساتها وإصدار أحكامها في الطعون المقدمة، وأن المحكمة تستقبل الطعون حتى الآن، لافتا إلى أن يتم الفصل فيها خلال ساعات، ثم تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 أكتوبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد للتنازلات، على أن يتم نشرها فى جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

كان المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الانتخابات في الإسكندرية، أعلن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي تضمنت قبول 221 مرشحًا في 6 دوائر من مرشحي النظام الفردي وقائمتين عن قطاع غرب الدلتا.

وأكد المشد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه جرى قبول قائمتي "الوطنية من أجل مصر ونداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، واستبعاد 3 قوائم أخرى هي "الاختيار- صوت مصر- التيار المصري الوطني".

وفي الدوائر الـ 6 بالنظام الفردي، جرى استبعاد 27 مرشحًا بواقع 11 مرشحًا بدائرة المنتزه و6 بالدخيلة و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و3 بمحرم بك و2 بالعطارين.

وتأتي قرارات الاستبعاد بعد فحص الأوراق لعدة أسباب، منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح.

وقبلت اللجنة أوراق ترشح 221 مرشحًا بواقع 72 مرشحًا بدائرة المنتزه، و39 مرشحًا بدائرة الرمل، و27 مرشحًا بدائرة سيدي جابر، و28 مرشحًا بدائرة محرم بك، و12 مرشحًا بدائرة العطارين، و43 مرشحًا بدائرة الدخيلة.