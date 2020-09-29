السيسي يوافق على التمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه لمصر للطيران

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 195 لسنة 2020، بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، فى التمويل طويل الأجل، الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: