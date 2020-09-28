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الجريدة الرسمية تنشر قرار الصحة بحظر بنوك الدم الخاصة التعامل مع بلازما المتعافين من كورونا

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الوطن
09:58 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار رقم 595 لسنة 2020، والذي يحظر على بنوك الدم الخاصة التعامل مع بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بغرض حقنها للمرضى المصابين بالفيروس.

وذكرت الوزارة في قرارها، أنه في حال المخالفة تُطبق العقوبات المنصوص عليها رقم 178 لسنة 1960 المشار اليه.

ونشرت الوقائع المصرية القرار اليوم وجاءت التفاصيل كالتالي.

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