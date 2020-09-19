الجريدة الرسمية تنشر قرار خصم 50% للهبوط والإيواء بالمطارات السياحية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 210، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (685) لسنة 2020م، بمنح شركات الطيران العاملة بالمطارات في محافظات ( البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح ) تخفيضا قدره (50%) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و(20%) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 2020/4/1 وحتی 2020/10/30.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أمس الأول الخميس أولى رحلات شركة ايركايرو القادمة من أرمينيا وعلى متنها 52 راكبًا من بينهم وفد إعلامي وعدد من وكلاء شركات السياحية الأرمينية، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسير "إير كايرو" 3 رحلات أسبوعياً على نفس خط الطيران.

وقدم المطار كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصول الرحلات، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.