عاجل.. القبض على صاحب فيديو هتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة قبل قليل، القبض على الرجل الذي ظهر في فيديو وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة، وأفاد مصدر أمني بأن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

وتابع المصدر أن المتهم سيقدم إلي النيابة العامة خلال ساعات عقب القبض عليه، لاستكمال التحقيق معه في الجريمة التي لقيت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث طالب كثيرون بإعدام المتهم.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزء من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده"، "أنا بلغت المواقع الإخباريه اللي عندي، علشان أكيد هيوصله لحاجة، وبعت للمجلس القومي للطفولة".