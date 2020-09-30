في يومه العالمي.. 5 أشياء احرص عليها من أجل صحة أفضل لقلبك

بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وضعت منظمة الصحة العالمية، معلومات عن الأمراض القلية الوعائية معرفة إياها بأنها مجموعة الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدوية مثل ارتفاع ضغط الدم (ضغط الدم المرتفع، ومرض القلب التاجي أو النوبة القلبية)، والأمراض الدماغية الوعائية (السكتة الدماغية)، والأمراض الأوعية الدموية المحيطية، وفشل القلب، وأمراض القلب الروماتزمية، وأمراض القلب الخلقية، واعتلالات عضلة القلب .

وكشفت المنظمة عبر موقعها الرسمي، عدة حقائق، من بينها أن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم، لافتة إلى أن هذه الأمراض تحصد سنوياً أرواح الناس أكثر من سواها من الأمراض.

وأوضحت المنظمة أن عدد الأشخاص الذين قضوا نحبهم جراء الإصاب بالأمراض القلبية الوعائية يمثلون نحو 17.5 مليون شخص في عام 2012 ، أي ما يمثل نسبة 31% من مجموع الوفيات في العالم.

ووضعت المنظمة مجموعة من النصائح يمكن من خلالها الوقاية من أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك من خلال التصدي لعوامل الخطر والمتمثلة في تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.

كما نصحت المنظمة بضرورة اتباع مجموعة من الرسائل الرئيسية لحماية صحة القلب، نستعرضها في السطور التالية :

1- يزيد تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- تساعد مزاولة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا خلال الأسبوع على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3- يساعد تناول خمس وجبات من الفواكه والخضروات يومياَ وتحديد كمية ما يتناوله الفرد من الملح بأقل من ملعقة شاي واحدة يوميا على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

في الوقت نفسه، وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة القلب، والمرتبطة بتغير مجموعة من العادات والتقاليد الخاطئة والتي يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على صحة الأفراد.

وجاءت النصائح التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة من خلال منشور توعوي كالتالي :

1- حافظ على وزن جسمك.

2- قلل من تناول الملح.

3- مارس الرياضة بانتظام .

4- تناول وجبات صحية .

5- ابتعد عن التدخين.

وحذرت وزارة الصحة من تعرض وظائف القلب لهبوط مفاجئ، واضعة مجموعة من الأعراض الخاصة بهذا الهبوط، ناصحة بالحفاظ على صحى القلب، ووضحت الوزارة عبر صفحتها 8 أعراض لهبوط وظائف القلب وهي:

1- صعوبة النوم ليلاً نتيجة ضيق التنفس .

2- انتفاخ وآلام في البطن مع فقدان الشهية.

3- الشعور الدائم بالضعف.

4- السعال لطرد مخاط ذو رغاوي.

5- زيادة مرات التبول ليلاً.

6- ضعف الذاكرة.

7- ضيق التنفس.

8- تورم القدمين والساقين.

9- الشعور الدائم بالضعف.