تحدث مدبولي عنه.. كل ماتريد معرفته عن طريق كفر الشيخ - دسوق في 20 نقطة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية طريق ومحور كفر الشيخ- دسوق الجديد، الذي يجري إنشائه بتكلفة بلغت 1.1 مليار جنيهاً، مشيرا إلى أن هذا المحور سيكون جزء من شريان أفقي من الممكن أن يبدأ من أنفاق الإسماعيلية بقناة السويس ومحور 3 يوليو ويمتد ويصل للمنصورة والمحلة الكبرى وكفر الشيخ ودسوق وفوة ونصل منه بناحية عرضية لطريق الأسكندرية الصحراوي.

" الوطن" تستعرض كل المعلومات الخاصة بطريق كفر الشيخ- دسوق

1- أصدر رئيس الوزراء القرار رقم (2485 لسنة 2008)، باعتبار مشروع ازدواج طريق كفرالشيخ_دسوق، من أعمال المنفعة العامة

2- يتم إنشاء طريق كفر الشيخ ـ دسوق المزدوج بمسافة 32 كيلو مترا وهو يوازي الطريق القديم

3- يتم إنشاء الطريق المزدوج على 3مراحل كل مرحلة تشمل 10 كيلو مترا

4- بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري في الانشاء وتوقف لسنوات لعدم وجود تمويل

5- جرى استئناف العمل عام 2017 بتعليمات رئاسية

6- في 2019، أصدر رئيس الوزراء قرار رقم رقم (3205 لسنة 2019) باعتبار الطريق ايضاَ ضمن المنفعة العامة

7- الطريق يجري تنفيذ ليكون 3 حارات بكل اتجاه.

8- الطريق سيكون له روافد من الشمال بإتجاه الطريق الدولي الساحلي.

9- جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من إنشاء الطريق بطول 10كيلو مترا بنسبة تنفيذ بلغت نحو 48٪؜ من إجمالي المشروع.

10- يجري إنشاء الأنفاق والكباري السطحية بالتنسيق مع هيئة الطرق على هذا الطريق.

11- طريق كفرالشيخ دسوق المزدوج، يُعد محورًا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولى الساحلى

12- الطريق ضمن الشبكة القومية للطرق التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض كفر الشيخ

13- يهدف لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي

14- جرى وضع العلامات الإرشادية بالطريق حسب الخرائط المعتمدة من هيئة المساحة

15- الطريق حال تشغيله يًقلل الضغط على طريق كفر الشيخ- دسوق العادي الذي يعاني من تردي حالته

16- يشمل الطريق إنشاء 13 كوبرى علوى لإلغاء التقاطعات

17- يهدف لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات هى الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة

18- يقلل الطريق من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية

19- يقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المرورى

20- من المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2021 عقب إضافة 500متر جديدة لحرمه

وتفقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، والتى يبلغ طولها 10كم.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48 %، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2021، مضيفاً أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية ، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.