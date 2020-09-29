تفاصيل القبض على صاحب فيديو هتك عرض 3 أطفال بالقاهرة الجديدة

كشفت مصادر أمنية، عن أن المتحرش بثلاثة أطفال بالقاهرة الجديدة، رجل خمسيني، موظف في شركة قطع غيار شهيرة، ويعمل سائقًا فيها، وأنه استدرج الأطفال خلال لعبهم بجانب السيارة التي يجلس فيها.

وأوضحت المصادر، أن المتهم نفذ الواقعة وتحرش بالأطفال مرتين على مدار يومين متتاليين، حتى تمكن أحد الأفراد من تصويره بالفيديو في اليوم الأخير، وساهم انتشاره بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في القبض عليه.

ونجحت أجهزة الأمن، في القبض على المتهم خلال ساعات من نشر الفيديو، الذي ظهر خلاله وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة.

وأفاد مصدر أمني، بأن ضباط القاهرة الجديدة، تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزء من جسده، قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل، كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده"، "أنا بلغت المواقع الإخباريه اللي عندي، علشان أكيد هيوصله لحاجة، وبعت للمجلس القومي للطفولة".