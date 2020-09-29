11090 مواطن تقدم للتصالح في مخالفات البناء بالأقصر

لازالت محافظة الأقصر، تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين بمختلف المدن والوحدات القروية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد مبلغ جدية التصالح، حيث بلغ عدد المتقدمين للتصالح 11090 مخالفا.

وناشدت محافظة الأقصر المواطنين، بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المهلة المقررة بتاريخ 31 أكتوبر 2020.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قرر تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن، ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيهًا" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

كما قرر المحافظ، خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن، خصم 25% من إجمالي المخالفة في حالة السداد الفوري عند التصالح، وكذا تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة؛ لتلقي طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت، ومد فترة تلقي طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا.

وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها، وذلك تخفيفًا عليهم.