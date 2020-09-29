الصحة: معدل المواليد انخفض خلال عامي 2018 و2019.. والنتائج مبشرة

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن القطاع الصحي يتحمل جزء كبير للحد من الزيادة السكانية، لافتا إلى أنهم وضعوا خطة لتكثيف الخدمات الصحية والوصول بها لكل ربوع مصر خاصة قرى "حياة كريمة"، وتدريب الجمعيات الأهلية المشاركة في حملة "2 كفاية" ومدهم الوسائل بالمجان.

وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن النتائج مبشرة من خلال الدراسات التي تجرى عامي 2018 و2019 الخاصة بمعدلات المواليد، حيث أنها تنخفض و"المؤشرات مبشرة".

وأشار إلى أن القطاع سيجري المسح الصحي السكاني ابتداء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020 ويوضح كل المؤشرات الصحية والسكانية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن الوزارة تكثف الأنشطة من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإجراء حملات تنشيطية في كل المحافظات وتكثيف قوافل الصحة الإنجابية من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.