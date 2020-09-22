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استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعي ببلطيم وبيلا والبد

محافظ كفر الشيخ: هناك عدد من المشروعات المتوقفة جاري استئناف العمل بها

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سمر عبد الرحمن
06:31 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محافظ كفر الشيخ : استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعي ببلطيم وبيلا والبدء في اتجاه مدينة الرياض

محافظ كفر الشيخ : استئناف أعمال توصيل الغاز الطبيعي ببلطيم وبيلا والبدء في اتجاه مدينة الرياض

شهدت مدينتا بلطيم وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استئناف أعمال توصيل الغاز والشبكات الأرضية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، أنه جاري العمل بشارع جمال عبدالناصر ببلطيم، وبشارع بورسعيد بمدينة بيلا، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.

وأضاف المحافظ أنه بدأت أعمال الحفر في موقف كفر الشيخ باتجاه مدينة الرياض لتوصيل الغاز لأهالي الرياض، مؤكداً أن هناك عددا من المشروعات المتوقفة من عدة سنوات جاري استئناف العمل بها، ومنها ما قاربنا على الانتهاء من إنجازه .

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