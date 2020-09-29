البرلمان يعقد أولى جلساته في دور الانعقاد السادس الخميس

يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس برئاسة الدكتور على عبد العال، الخميس المقبل، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بالانعقاد، وفقًا للمادة 115 من الدستور.

وأبلغت الأمانة العامة لمجلس النواب الأعضاء بضرورة حضور جلسة البرلمان بعد غد الخميس، إيذانًا ببدء الجلسة البرلمانية الأولى في دور الانعقاد السادس، وحرصت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي على إرسال جدول الجلسة الافتتاحية على تابلت الأعضاء.

وكانت الامانة العامة قد أجرت عددًا من التجهيزات استعدادًا لعقد الجلسة البرلمانية سواء داخل القاعة الرئيسية بالمجلس أو بالبهو الفرعوني.

ويختتم مجلس النواب أعمال الفصل التشريعى الأول في 9 يناير 2012، على أن يبدأ البرلمان الفصل التشريعي الثاني في اليوم التالي لفض انعقاد الفصل الأول.

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