فيديو.. شقيق أمير قطر يصعق عاملا بالكهرباء لإساءة معاملة كلبه

عرضت شاشة "Extra news" تقريرًا يكشف قيام خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، باستخدام الصدمات الكهربية لعقاب عامل من أجل ترهيب باقي العمال الأجانب.

وأشار التقرير إلى اتجار شقيق الأمير بالبشر وإساءة معاملات الموظفين الأجانب الذي نُقلوا للعمل بقطر في سباق السيارات التابع له في الدوحة.

وأوضح التقرير أن هذه الاتهامات جاءت ضمن وثائق مقدمة إلى محكمة أمريكية في مدينة بوسطن، تشمل ارتكاب جرائم تتضمن ضرب سائق زوجته الهندي حتى الموت، وتعذيب عامل آخر بالصاعق الكهربائي بعد اتهامه بسوء معاملة كلب الأمير.

وفي هذا الأمر، أكد محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الانتهاكات مستمرة ضد العمال في قطر سواء فردية أو جماعية، ولكن الرد من منظمة العفو الدولية يكون بالتغاضي عن أفعال قطر، فضلًا عن عدم تحرك دول العمال الذين أصابهم الأمر.

وطالب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra new"، بوجود رد فعل دولي وعقاب وعدم تغاضي منظمات المجتمع الدولي ممثلة في مجتمع العفو الدولي ومنظمة العمل الدولي، وكذلك دول العمال، لأن ذلك يعد صمتًا مدفوع الثمن، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تطال سمعة قطر بشأن انتهاكات العمالة المستمرة لإنشاء الملاعب الرياضية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح "إسماعيل"، أن قطر أصدرت عام 2018 قانونًا خاصًا بحرية الصحافة، ولكنه يقيد الحريات بعقوبات تصل إلى الإعدام عند النشر المرئي أو المسموع أو المقروء بشأن معلومات عن العائلة الحاكمة في قطر.