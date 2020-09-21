"وسام الوجبة".. أمير قطر يهدي 184 حجر ماس وياقوت لسفير إيران بالدوحة

في تقارب جديد بين قطر وإيران، خرج السفير الإيراني في الدوحة، محمد علي سبحاني، مغتنما من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فقد استقبله الأمير في مكتبه اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر، وأهداه "وسام الوجبة" القطري الشهير، "تقديرا لدوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق، فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل".

ويتم منح الوسام عادة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر، بشرط المعاملة بالمثل، كما يتم منحه لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات.

والوسام مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري، وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة، وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري.

وفي عام 2017، واصلت إيران دفاعها الرسمي عن قطر في فضيحة "التصريحات المسيئة" لأميرها تميم بن حمد آل ثاني، فيما تساءلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن موعد رحيل الدوحة عن مجلس التعاون الخليجي، بالانسحاب أو الطرد، آنذاك.

وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية، على الأزمة القطرية، في بيان رسمي لها، ألقت فيه بمسؤولية الأزمة مع السعودية بشكل خاص وسائر دول الخليج العربي بشكل عام، على التصريحات التي شهدتها القمة العربية الإسلامية-الأمريكية، التي عقدت حينها في الرياض، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا المؤتمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي أن التوجه الأخير، الذي اتخذته دول الخليج العربي ضد قطر واتهامها بأنها راعية للإرهاب واصطفاف الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية –الأمريكية ضد قطر، "هو ما أدى لظهور الأزمة القطرية".