سكاي نيوز: أمير قطر يلتقي وزير الدفاع التركي في "الدوحة"

التقى أمير قطر تميم بن حمد، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في العاصمة القطرية "الدوحة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز غربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في وقت سابق، أن الهدية التي قدمها أمير قطر تميم بن حمد إلى حليفه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، قبل سنوات، كانت عبارة عن طائرة بوينج 747، لتعزيز الشراكة القطرية التركية والتي غيرت الموازين في سوريا وليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبحسب مصدر سويسري، فإن الطائرة التجارية التابعة للخطوط الجوية القطرية، التي وصلت في 11 ديسمبر 2017 إلى مطار بازل - مولوز الفرنسي السويسري، زادت قيمتها أكثر من الضعف حيث بلغت مليار دولار.