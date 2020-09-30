حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للحرية، كما أنه لا يحب أن يتقيد بشيئ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، حاول اليوم أن تضاعف تركيزك وعليك أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تحافظ على علاقاتك، فلتحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.