%11 انخفاضا في مبيعات السيارات المحلية خلال 8 أشهر

انخفض معدل مبيعات السيارات الملاكي المحلية بنسبة 11%، بمبيعات 24552 مركبة، وذلك في الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2019، والتي وصلت إلى 27600 مركبة، حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 43.7%، بمبيعات وصلت إلى 66014 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبعيات 2019 والتي وصلت إلى 45938 مركبة.